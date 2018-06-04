اربيل يضم الحارس دلير حاتم الى صفوفه

2018/06/04 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت الهيئة الادراية لنادي اربيل الرياضي، اليوم الاثنين، انضمام الحارس دلير حاتم الى صفوف فريقه الكروي.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنادي تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "ادارة النادي اتفقت بشكل رسمي مع الحارس دلير حاتم من اجل الانضمام الى صفوف الفريق الكروي خلال الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى".

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يشار الى ان الحارس ديار حاتم مثل اندية اربيل وهندرين وزيرفاني في مواسم سابقة.

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