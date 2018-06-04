2018/06/04 | 20:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 ديكو : برشلونة لم يتمكن من تشكيل فريق رائع) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هاي كورة – صرح ديكو بأن برشلونة يملك دائما لاعبين رائعين و لكن مشكلته انه لم يتمكن من تشكيل فريق رائع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 ديكو : برشلونة لم يتمكن من تشكيل فريق رائع) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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