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🔴 ديكو : برشلونة لم يتمكن من تشكيل فريق رائع
2018/06/04 | 20:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – صرح ديكو بأن برشلونة يملك دائما لاعبين رائعين و لكن مشكلته انه لم يتمكن من تشكيل فريق رائع

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