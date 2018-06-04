🔴 ديكو : برشلونة لم يتمكن من تشكيل فريق رائع

2018/06/04 | 20:11

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هاي كورة – صرح ديكو بأن برشلونة يملك دائما لاعبين رائعين و لكن مشكلته انه لم يتمكن من تشكيل فريق رائع

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