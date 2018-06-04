هل تظاهر حارس مرمى تونس بالإصابة في موعد الإفطار؟

2018/06/04 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدو أن منتخب تونس الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم توصل إلى طريقة مبتكرة للتغلب على الإرهاق الناجم عن الصيام في شهر رمضان.ففي مباراتين وديتين أمام البرتغال وتركيا، بدا أن حارس المرمى معز حسن يتظاهر بالإصابة في وقت الإفطار.وأثناء تمدده على أرض الملعب لتلقي العلاج، هرع زملاؤه في الفريق إلى الخط الجانبي لشرب الماء وتناول بعض حبات التمر.وبدا أن الحيلة جاءت بنتيجة إيجابية.فقد كان المنتخب التونسي متأخرا بنتيجة 1-2 أمام البرتغال بطل أوروبا، لكنه أدرك التعادل بعد إصابة حسن بست دقائق بهدف سجله فخر الدين يوسف.وبعدها بأيام، توقفت المباراة أمام منتخب تركيا بعدما استلقى حسن على أرض الملعب.وتكرر المشهد، حيث توجه لاعبو المنتخب التونسي إلى الخط الجانبي حيث قدم لهم أفراد طاقم التدريب الماء والتمر.



وانتهت هذه المباراة أيضا بالتعادل 2-2.

وسريعا ما أبدى معلقون رياضيون في تونس ملاحظتهم لإصابتي حارس المرمى أمام البرتغال وتركيا في الدقيقتين 58 و47 على الترتيب، وهو ما تزامن مع موعد الإفطار.وحتى الآن، لم يعلق اتحاد كرة القدم التونسي على الأمر.لكن حسن قال في تغريدة بموقع تويتر "كنت مصابا"، قبل أن يعقب هذا برموز مصورة (إيموجي) ضاحكة.



وجاءت التغريدة في رد على زميله شاكر الهدهور الذي قال مازحا "الأمر على ما يرام الآن.



نعلم أنك كنت تتظاهر".وستراقب الأعين معز حسن عندما يلتقي المنتخب التونسي نظيره الإسباني في التاسع من الشهر الجاري في آخر مباراة ودية للفريق قبل نهائيات كأس العالم في روسيا.ومن المقرر أن يلتقي المنتخب التونسي نظيره الإنجليزي في الثامن عشر من الشهر الجاري في أولى مبارياته في البطولة، لكن شهر رمضان سيكون قد انتهى حينها.

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