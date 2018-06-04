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فيديو – إنيستا: تحديات المستقبل هي الأهم ولا ننظر للماضي
2018/06/04 | 20:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شادي نبيل    فيسبوك      تويتر يسعى المنتخب الإسباني الفائز بلقب نسخة 2010 من كأس العالم، نسيان ما حدث في البرازيل 2014 والخروج من الدور الأول.

منتخب لا روخا يتواجد في المجموعة الثانية إلى جانب البرتغال والمغرب وإيران ويخوض المباراة الأولى له في مواجهة البرتغال حامل لقب يورو 2016.

وأكد إنيستا قائد الفريق أن المستقبل وتحياته هي الأهم بالنسبة للفريق في الوقت الحالي ولا مجال للحديث حول الماضي.

وسيتواجد اللاعب في صفوف الفريق للمرة الأخيرة في منافسات كأس العالم ويحلم برفع الكأس الثانية في تاريخ بلاده.

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