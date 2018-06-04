لقاء يجمع الرئيسين روحاني و بوتين في الصين

2018/06/04 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واوضح ان الرئيسين سينقاشان خلال لقائهما عددا من القضايا الاقليمية و كذلك التطورات التي طرأت علي خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) كما انهما يبحثان حول التمهيدات المتعلقة بعقد الاجتماع الخامس للتعاون بين الدول المطلة علي بحر قزوين.يذكر ان اجتماع منظمة شانغهاي للتعاون سيعقد في التاسع و العاشر من حزيران/يونيو الجاري في مدينة تشينغ دائو الصينية.انتهي**1110**س.ر

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