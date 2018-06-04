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معركة الحديدة ومسار الحرب في اليمن
2018/06/04 | 20:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دخلت العمليات العسكرية لتحرير محافظة الحديدة غربي اليمن منعطفا حاسما بعد اقتراب قوات الشرعية بقيادة التحالف العربي من أطراف المدينة التي تشكل

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