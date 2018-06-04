ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بدعم صفقات اندماج محتملة

2018/06/04 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الإثنين مع صعود الأسواق العالمية، وبدعم صفقات اندماج محتملة للشركات.

وصعدت البورصات الأوروبية مع أخبار عن اندماج الشركات، حيث أفادت تقارير أن "أكور هولتز" أجرت مناقشات مع شركة "إير فرانس" بشأن إمكانية تطوير مشروعات مشتركة، وارتفع سهم الشركة الفرنسية بنسبة 5.5%.

كما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن البنك الفرنسي "سوسيتيه جنرال"، ومنافسه الإيطالي "أني كريديت" يبحثان إمكانية الاندماج.

وقادت أسهم شركات المرافق مكاسب أوروبا بزيادة 1.4%.

وأظهرت بيانات اقتصادية استقرار أسعار المنتجين بمنطقة اليورو خلال أبريل الماضي بعكس توقعات المحللين، كما استقر نشاط البناء في بريطانيا خلال مايو.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3% إلى 388.1 نقطة، فيما صعد "فوتسي" البريطاني إلى 7741.2 نقطة بزيادة بلغت 0.5%.

كما صعد "داكس" الألماني بنسبة 0.4% إلى 12770.7 نقطة، وارتفع "كاك" الفرنسي بنحو 0.1% إلى 5472.9 نقطة.

وبحلول الساعة 4:28 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 1.1694 دولار.

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