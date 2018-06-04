2018/06/04 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المياه النيابية تصف الاجراءات الحكومية تجاه سد اليسو بـ "المحاضرة الجامعية"

بغداد/..



وصفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الاثنين، الاجراءات الحكومية تجاه تنفيذ تركيا لمشروع سد اليسو بالروتينية واشبه بالمحاضرة الجامعية، مبينة ان قطع المياه عن العراق سيسبب صعوبة توفر مياه الشرب للمواطن العراقي.

وقالت عضو اللجنة زينب السهلاني لـ "عين العراق نيوز"، ان "موضوع قطع المياه هو مشكلة بيئية وانسانية وقطع المياه عن العراق من اجل سد اليسو موضوع قديم منذ الثمانينيات".

واضافت السهلاني اننا "نلاحظ من خلال التقارير الواردة ان الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان والمنظمات التركية رفضت العمل في مشروع سد اليسو لتبعاته الانسانية والبيئية على العراق وتركيا".

وتابعت ان "هناك حراك سابق دولي وحراك تركي محلي بالضد من تنفيذ هذه المشاريع المضرة للبيئة لكن نجد ان الاجراءات الحكومية روتينية وورقية وكأنها في محاضرة جامعية وكأنما الموضوع لا يمس حياة المواطن العراقي"، موضحة ان "العراقيين من الشمال الى الجنوب جميعهم يتوحدون في ان مصدر شربهم ومصدر حياتهم هو نهري دجلة والفرات".

ولفتت الى ان "الزراعة اليوم انحسرت بسبب عدم توفر المياه اللازمة"، مبينة ان "المواطن العراقي بعد تنفيذ تركيا لمشروع سد اليسو وقطع روافد نهري دجلة والفرات من المياه الاقليمية سواء من تركيا او ايران ادى الى صعوبة الحصول على مياه الشرب للمواطنين العراقيين وخصوصا المناطق النائية في المحافظات الجنوبية التي لا يصلها الى نسبة قليلة من موارد دجلة والفرات".

وتعاني البلاد ازمة مياه نتيجة قلة الواردات المائية التي تدخل الاراضي العراقية، لاسيما بعد ملء تركيا سد اليسو في الاول من حزيران الحالي.

وكان البرلمان العراقي قد استضاف وزير الموارد المائية حسن الجنابي وعدد من الوزراء يوم امس لبحث ازمة المياه التي تفاقمت بعد دخول سد اليسو التركي الى الخدمة في الأول من حزيران الجاري.

الى ذلك حمل تحالف الفتح، في وقت سابق من اليوم الاثنين، وزارة الموارد المائية مسؤولية ازمة المياه التي يتعرض لها العراق، مبينا ان كل من تولى حقيبة الوزارة لم تكن له خطط في معالجة أزمات المياه المشابهة لأزمة اليوم.



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