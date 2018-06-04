المنافذ الحدودية تحيل نحو 300 مخالفة للقضاء

2018/06/04 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، احالة 297 مخالفة للقضاء في المنافذ خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين.

وقال رئيس الهيئة كاظم العقابي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “عدد الحاويات التي تم اخراجها من الموانئ اكثر من ثلاث الاف حاوية كونها مطابقة لشروط السلامة والقانون”.

واضاف ان “اجور الخدمات التي تم طرحها من قبل الهيئة هي فرص جاذبة للاستثمار بعد الاعلان عنها في هيئة الاستثمار وجميع الايرادات تذهب لخزينة الدولة / وزارة المالية وليس للهيئة”.

وبين ان “جميع الاجراءات المطبقة الان في منفذي ميناء ام قصر الشمالي والجنوبي هي نفسها تطبق على المنافذ البرية، مؤكدا ان المافيات الموجودة في الموانئ تمنع التجار من استلام بضائعهم دون موافقتهم”.

ونوه “اننا سوف نمنع دخول اي شخص للمنافذ البحرية لايملك وكالة اخراج كمركي غير مرخصة رسمياً والتي تصدر من الهيئة العامة للكمارك”.

وتابع: “فرضنا على منفذ طريبيل الحدودي نظاما الكترونيا يربط جميع المنافذ مع مقرنا في بغداد ليتسنى لنا مراقبة جميع المنافذ”.



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