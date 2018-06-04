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قمة كروية بمواعيد الجولة 30 من الدوري الممتاز
2018/06/04 | 20:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- بغداد]أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، اليوم الإثنين، مواعيد جديدة لمباريات الجولة الـ30 من الدوري الممتاز.‏وقال مدير اللجنة، شهاب أحمد، في تصريح صحفي ان"الجولة ستنطلق الأربعاء المقبل بمواجهتين، الأولى تجمع زاخو بأمانة بغداد، على ملعب دلال، فيما يستضيف ملعب ‏كربلاء الدولي، مواجهة صاحب الأرض، مع الصناعات ‏الكهربائية".‏وأضاف "سيشهد يوم الخميس، إقامة 4 مباريات، حيث يحل الزوراء ضيفًا على نفط ‏الوسط بملعب النجف، ويغادر النفط لمواجهة البحري، على ملعب الزبير، ويستضيف ملعب عفك لقاء الديوانية ‏ونفط ميسان، ويحتضن ملعب الشعب الدولي مباراة القوة الجوية والكهرباء".‏وأشار إلى أن الجولة، ستختتم يوم الجمعة بإقامة 3 مواجهات، تجمع الأولى الشرطة بالنجف، ‏على ملعب الأخير، بينما يستضيف ملعب الزبير ديربي البصرة، بين نفط الجنوب والميناء، قبل لقاء الحدود والسماوة، بملعب التاجي.‏

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