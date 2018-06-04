مجلس ذي قار يقرر تعطيل الدوام بعد غد الاربعاء

2018/06/04 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ واسطأعلن مجلس محافظة ذي قار، الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بعد غد الاربعاء بمناسبة ذكرى شهادة الامام علي (ع)، فيما تم استثناء مديرية تربية ذي قار والجامعات من قرار العطلة.واضاف المجلس،أن العطلة ستكون "عدا المديرية العامة لتربية ذي قار والجامعات".

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