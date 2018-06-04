العبادي يبحث مع السفير الفرنسي دعم عملية إعمار وبناء العراق

2018/06/04 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في مكتبه اليوم الاثنين مع الفرنسي في بغداد بورنو ابويير، التعاون بين البلدين.وذكر بيان مقتضب لمكتب العبادي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين ودعم العراق في عملية الإعمار والبناء، اضافة الى الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية".انتهى

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