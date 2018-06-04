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الأمم المتحدة تحذّر من كارثة إنسانية باليمن بسبب معركة
2018/06/04 | 20:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعارك الدائرة بمحافظة الحُديدة

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