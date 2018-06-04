مجهولون يسرقون عجلة ومخزنا للمواد الغذائية في كركوك

2018/06/04 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن مجوعة مسلحة مجهولة قامت بعمليات سطو مسلح استهدفت مواطنين ومحال تجارية في كركوك.وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "مسلحين مجهولي الهوية يستقلون عجلة نوع بيك اب بيضاء اللون مجهولة اللوحات، قاموا بسرقة عجلة نوع كيا سورنتو مرقمة 207106 سليمانية مسجلة باسم (هيام فاضل دولت)، من منطقة القادسيه الثانية قرب جامع نور الهدى"، مبينا انه "تم تعميم اوصاف العجلتين على كافة المراكز والسيطرات ضمن قاطع مركز شرطة العروبة من اجل التوصل الى الجناة".

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وفي جانب آخر اوضح ان "3 مسلحين مجهولين ملثمين يستقلون عجلة نوع أوبل فكترا بيضاء اللون مجهولة اللوحات، قاموا ايضا بالسطو المسلح على مخزن المحبة للمواد الغذائية في منطقة حي العسكري قرب جامع المعراج، فضلا عن أخذ مبالغ مالية وموبايلات العاملين فيها".واشار الى انه "تم ارسال الادلة الجنائية في المحافظة الى مكان الحادث ضمن قاطع مركز دوميز".

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