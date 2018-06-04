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الرئيس الإيراني يقر باضطهاد المرأة والأقليات
2018/06/04 | 20:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران – أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني، باضطهاد نظامه للأقليات الدينية والنساء في البلاد، قائلا إنهم محقون في شكاواهم لأنهم لا يستطيعون

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