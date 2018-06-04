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العبادي يبحث مع السفير الفرنسي العلاقات الثنائية
2018/06/04 | 20:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واع بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي اليوم الاثنين مع السفير الفرنسي في بغداد بورنو ابويير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين ودعم العراق في عملية الإعمار والبناء.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه ،انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين ودعم العراق […]

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