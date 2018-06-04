2018/06/04 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ليفربول-عراق برس-4 حزيران/ يونيو:نتشرت صورة في الساعات الأخيرة، تجمع ثنائي منتخب كرواتيا لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش، بزميلهما مارسيلو، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل.

ولعبت كرواتيا اليوم مباراة ودية أمام البرازيل، أقيمت بملعب أنفيلد معقل ليفربول، ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال روسيا، الذي سينطلق في الـ 14 من الشهر الجاري.

ونشر كوفاسيتش، صورة عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، تجمعه بثنائي ريال مدريد وهم يضحكون، في الممر المؤدي إلى أرض الملعب، وخلفهم شعار نادي ليفربول، ثم قام كاسيميرو بنشر نفس الصورة، بجانب صورة تجمع اللاعبين الـ 4 معا.

وانقسم المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للصور التي انتشرت لنجوم الفريق الملكي، حيث اعتبر البعض أنها تمثيل سخرية من ليفربول بعد الفوز على الريدز في نهائي كييف، فيما يراها البعض الآخر مجرد صورة تجمع بين زملاء في فريق واحد.

وعلق أحد المتابعين عبر “تويتر” وقال: “مارسيلو لقد كنت أحترمك، ومودريتش يشبه الطفل الذي لا يعلم ماذا يفعل، كوفاسيتش..



من يهتم بك؟”

فيما علق آخر وقال: “من قبل كانوا يحتفلون بالفوز على ليفربول في نهائي دوري الأبطال بكييف، والآن أصبحوا منافسين في مباراة ودية بين البرازيل وكرواتيا”.

وانتهت مباراة اليوم بفوز البرازيل بهدفين مقابل لا شيء أحرزهما نيمار دا سيلفا وروبرتو فيرمينو.انتهى(1)

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جماهير ليفربول غاضبة بسبب تصرف ثلاثي ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جماهير ليفربول غاضبة بسبب تصرف ثلاثي ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).