المكسيك تلجأ لمنظمة التجارة العالمية ضد التعريفات الأمريكية

2018/06/04 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تعتزم المكسيك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الأمريكية على الصلب والألومنيوم، معتبرةً أن إجراءات الولايات المتحدة غير قانونية.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان لها اليوم الإثنين،:"رداً على الإجراءات التي طبقتها الولايات المتحدة على الصادرات المكسيكية من الصلب والألومنيوم، تعلن المكسيك أنها ستبدأ حل النزاع في إطار منظمة التجارة العالمية.

وأضاف البيان أن المكسيك تعتبر الإجراءات التي تفرضها الولايات المتحدة بموجب المادة 232 من تشريعاتها، والتي تدعي انتهاكات الأمن القومي، تنتهك اتفاق منظمة التجارة العالمية، وكذلك الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة في عام 1994.

وكانت المكسيك قد تعهدت بالانتقام ضد مجموعة من المنتجات الأمريكية، رداً على قرار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بفرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.

وبحلول الساعة 5:30 مساءً، هبط البيزو المكسيكي أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2% إلى 19.9824 بيزو.

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