مجلس ذي قار يعطل الدوام يوم الاربعاء المقبل

2018/06/04 | 21:00

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المعلومة/ ذي قار

أعلن مجلس محافظة ذي قار، الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بعد غد الاربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (ع)، فيما تم استثناء مديرية تربية ذي قار والجامعات من قرار العطلة.

وقال المجلس في بيان تلقته /المعلومة/، إنه “بمناسبة حلول ذكرى شهادة امير المؤمنين (عليه السلام) ولما لها من عظمة واثر في نفوس أبناء محافظتنا تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاربعاء المقبل لجميع دوائر الدولة”.

واضاف المجلس، أن العطلة ستكون “عدا المديرية العامة لتربية ذي قار والجامعات”.



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