خامنئي: إذا تعرضنا لهجوم سنرد الصاع عشرة أضعاف

2018/06/04 | 21:05

النور نيوز/ دولي

توعد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، أن بلاده “سترد بقوة” إذا تعرضت لهجوم ممن وصفهم بـ”أعداء إيران”.

وقال خامنئي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، اليوم الإثنين: “سترد طهران الصاع عشرة أضعاف إذا هاجمها الأعداء، وسنواصل دعمنا للدول المقهورة”، على حد تعبيره.

واعتبر أن من وصفهم بـ"الأعداء، لا يريدون إيران مستقلة في المنطقة..



أعداؤنا يشنون حربًا اقتصادية ونفسية ضدنا، والعقوبات الأمريكية الجديدة جزء منها”.

وأكد أن “طهران لن ترضخ للضغط الخارجي، وسترفض المطالب المبالغ فيها”.

وشدد على أن “القيود على برنامج إيران الصاروخي حلم لن يتحقق”.

