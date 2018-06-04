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البيت الثقافي في الشعلة وندوة بيوم الوالدين العالمي
2018/06/04 | 21:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

البيت الثقافي في الشعلة وندوة بيوم الوالدين العالمي

العراقثقافة

البيت الثقافي في الشعلة وندوة بيوم الوالدين العالمي

الاثنين 4 يونيو 2018 - 20:31

ندوة بيوم الوالدين العالمي

اقام البيت الثقافي في الشعلة ندوة ثقافية بمناسبة يوم الوالدين العالمي.

اقام البيت الثقافي في الشعلة ندوة ثقافية بمناسبة يوم الوالدين العالمي يوم أمس الاحد استضاف فيها الشيخ حميد التميمي، بحضور ممثلين عن الشرطة المجتمعية.

تناول في المحاضرة مكانة الآباء والأمهات الرفيعة عند مختلف الأديان السماوية، مبينا أن تكريم الوالدين بهذه المنزلة جاء عرفانا لتضحياتهم والتزامهم بنكران الذات وعطائهم اللامحدود من اجل أبنائهم.

وقد شدّد على ضرورة أن يحرص الوالدان على تأدية مسؤوليتهما بأكمل وجه لما لها من تأثير مباشر على بنية المجتمع .

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