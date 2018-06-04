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واع / القوات الامنية تقلي القبض على متهم مطلوب في المثنى
2018/06/04 | 21:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / القوات الامنية تقلي القبض على متهم مطلوب في المثنى

04/06/2018 21:02:00 PM | عدد القراءات : 1

 واع / مكتب المثنى / س .ع

 اعتقلت القوات الامنية في محافظة المثنى ، الاثنين ، متهم مطلوب وفق المادة 453 ق.

ع.

وذكر بيان لمديرية الشؤون الداخلية والامن في المحافظة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )ان "مفرزة من الشؤون الداخلية والامن تمكنت من القاء القبض على المتهم (م.

ط.

ا) والمطلوب الى مركز شرطة السماوة وفق المادة 453 ق.

ع"، مشيرا الى انه "المفرزة قامت بتسليمه الى الجهات المختصة".

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