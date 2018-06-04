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صحيفة العرب اللندنية: بغداد تغامر بتعاون جديد مع طهران بالتزامن مع الضغوط الامريكية الجديدة
2018/06/04 | 21:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت وزارة النفط الإيرانية انطلاق عمليات مبادلة النفط مع العراق في صفقة من شأنها أن تعزز مصالح طهران في العراق بالتزامن مع تصاعد ضغوط الإدارة الأميركية على طهران.

وسوف يجري بموجب الصفقة نقل النفط الخام من حقل كركوك في شمال العراق بالشاحنات إلى إيران لاستخدامه في مصفاة في مدينة كرمنشاه، مقابل تسليم كمية مماثلة من […]

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