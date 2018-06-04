الحشد الشعبي يحبط هجوما إرهابيا جنوب سامراء ويكبد

2018/06/04 | 21:55

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في أمن 1 دقيقة مضت 0 زيارة

احبطت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، هجوما لتنظيم "داعش" الإرهابي على منطقة الفرحاتية جنوب مدينة سامراء المقدسة ضمن محافظة صلاح الدين.

وقال موفدنا، إن قوة من الواء 313 احبطت، مساء اليوم، هجوما لتنظيم "داعش" الإرهابي على منطقة الفرحاتية جنوب مدينة سامراء المقدسة، ما اسفر عن تكبيد التنظيم الإرهابي خسائر بشرية ومادية.

وأضاف الموفد، أن الهجوم ادى الى استشهاد مقاتلين اثنين من ابطال اللواء 313 وإصابة اربعة آخرين.

2018-06-04

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