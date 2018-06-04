ايران وارمينيا تبحثان بشان مختلف اوجه التعاون الثنائي

2018/06/04 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في اللقاء الذي جري اليوم الاثنين اشار سجادي الي ان الجولة القادمة من اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين ستعقد باستضافة وزارة الطاقة الايرانية في طهران، معربا عن امله بتنفيذ جميع الاتفاقيات المبرمة لتطوير العلاقات الشاملة بين البلدين الصديقين والجارين.من جانبه اشار وزير البنية التحتية للطاقة والمصادر الطبيعية الارميني خلال اللقاء الي المستوي الراقي للعلاقات بين البلدين واضاف، ساسعي خلال فترة مسؤوليتي للرقي بالعلاقات الثنائية وتنفيذ جميع الاتفاقيات المبرمة في اطار اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.وبحث الجانبان خلال اللقاء في مختلف المجالات ومنها اكمال الخط الثالث لنقل الكهرباء وربط شبكة كهرباء الجمهورية الاسلامية الايرانية بجمهورية جورجيا عبر ارمينيا، واستعداد الشركات الايرانية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الانمائية والاستثمارية في ارمينيا.ومن المحاور الاخري للقاء تفعيل وزارات البلدين في اطار اللجنة الاقتصادية المشتركة.انتهي ** 2342

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