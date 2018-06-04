مصرف زين العراق الاسلامي يؤكد اهمية دعم التنمية

2018/06/04 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..قال نائب المدير المفوض لمصرف زين العراق الاسلامي رغد نبيل الالوسي ان فرص احداث نهضة اقتصادية في العراق متوفرة، وعلينا البدء الفعلي في الجوانب التي نرى اننا نملك مقومات تحقيق النجاح السريع، والتي يمكن البدء بتفعيلها دون الحاجة الى فترات زمنية طويلة كالقطاع الزراعي والمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة.

واضافت ان الامر يتطلب كذلك تطوير النظام المصرفي ليقدم الخدمات الافضل في العالم الى هذه القطاعات التي يجب ان ترتبط بخطط ستراتيجة مرحلية لتطوير جميع مفاصلها وصولا الى انشاء مشاريع كبرى خلال الفترات القادمة وتكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة مكملة للمشاريع الستراتيجة.

المستشار القانوني لمصرف زين العراق الاسلامي اكدت اهمية جذب جزء من تدفقات الاستثمار الاجنبي، واعتماد استعمال وسائل تكنولوجية متطورة للاتصالات والمعلومات، مشيرة الى ضرورة اعداد درسات معمقة عن الامكانيات المتوفرة والمتاحة في الانشطة غير النفطية ومحاولة تطويرها لتكون بالامكانه خلق بدائل في ظل تجاوز اسعار النفط حاجز 70 دولار للبرميل، فضلا عن ضرورة اعداد ستراتيجية بعيدة المدى تاخذ بنظر الاعتبار الامور الدخيلة والتحالفات والعلاقات الخارجية لتكونه بمثابة خارطة طريق لمستقبل.

وبينت ان العملية بمجملها تتطلب نظام مصرفي متطور قادر على دعم جميع العمليات الاقتصادية، وهذا باتت تدركه مصارفنا الخاصة وتعمل بجد على تطوير جميع مفاصل عملها.

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