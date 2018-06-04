علماء يبتكرون مواد طبيعية ترمم الأسنان

2018/06/04 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

طور علماء من كلية الملكة ماري في جامعة لندن مادة تشبه إلى حد كبير في تركيبها وخواصها مينا الأسنان.

وتشير المادة العلمية التي نشرت عن هذا الابتكار في مجلة “Nature Communications”، إلى أن المادة المبتكرة تتميز بخائص ترميمية لمينا الأسنان كما أنها تمنع تعفن الأسنان وقادرة على تحمل درجات الحرارة القصوى والأطعمة الحمضية والمشروبات.



كما أن هذه المادة قادرة على الحفاظ على الأسنان في حالة جيدة لعدة عقود من الزمن.

وقال العلماء أيضا إنهم توصلوا إلى طريقة لزراعة أنسجة “معدنية” تصبح نقطة انطلاق للعلماء في تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال تنمية وتجديد الأنسجة الصلبة.

ووجد الباحثون البروتين الذي يسبب نمو بلورات كالتي تنمو في مينا الأسنان.



ويعتقد العلماء أن أساس اكتشافهم هو وسيلة لاستخدام البروتينات لمراقبة وتوجيه عملية التبلور “التعدين”.



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