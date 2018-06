2018/06/04 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إنه “يقدر” ما وصفه بـ”إخلاص وشجاعة” رئيس الوزراء الأردني المستقيل، هاني الملقي، في اتخاذ القرارات الصعبة.

وقدم الملقي استقالته، اليوم الإثنين، على وقع احتجاجات شعبية كبيرة، منذ الخميس الماضي، للمطالبة بسحب قانون الضريبة المثير للجدل، وتغيير النهج الحكومي برفع الأسعار والاعتماد على جيب المواطن لسد العجز المالي الحكومي.

وأضاف الملك عبدالله الثاني، في رسالة وجهها للملقي بعد قبول استقالة حكومته، اليوم الإثنين، إنه “يقدر للملقي وزملائه الوزراء حرصهم على أداء الواجب وتحمل المسؤولية بكل أمانة وإخلاص وشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة التي لا تحظى بالشعبية أو الرضى، ولكنها تصب في مصلحة الوطن العليا”.

واعتبر العاهل الأردني أن التحديات التي تحيط بالأردن “غير مسبوقة بتشعبها وتنوعها وامتدادها، منها ما هو إقليمي على حدودنا المباشرة ومنها ما هو أبعد، وفي العالم الأرحب”.

وبيّن أن “المملكة عانت من الفجوات التمويلية وارتفاعات في أسعار العديد من السلع والحاجات الضرورية؛ نتيجة استمرارية الأحداث على مدى سنين طويلة، أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية وبالتحديد المالية منها، ما أثر ذلك بشكل مباشر على مستوى حياة المواطن ولقمة عيشه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاهل الأردني يوجه رسالة إلى الملقي بعد قبول استقالة حكومته) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاهل الأردني يوجه رسالة إلى الملقي بعد قبول استقالة حكومته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).