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حفتر يعلن دخول قواته إلى درنة الليبية وانطلاق المرحلة الثانية للسيطرة عليها
2018/06/04 | 22:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، عن انطلاق المرحلة الثانية من العمليات العسكرية، لتحرير مدينة درنة الليبية شرقي البلاد، بعد تقدمات حققها الجيش الليبي بحربه ضد المتطرفين في المدينة.

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