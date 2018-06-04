2018/06/04 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، عن انطلاق المرحلة الثانية من العمليات العسكرية، لتحرير مدينة درنة الليبية شرقي البلاد، بعد تقدمات حققها الجيش الليبي بحربه ضد المتطرفين في المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حفتر يعلن دخول قواته إلى درنة الليبية وانطلاق المرحلة الثانية للسيطرة عليها) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حفتر يعلن دخول قواته إلى درنة الليبية وانطلاق المرحلة الثانية للسيطرة عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).