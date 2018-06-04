العشرات من اهالي الكوت يتظاهرون للمطالبة بـ

2018/06/04 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادتظاهر العشرات من اهالي الكوت، الاثنين، للمطالبة بـ"طرد" شركة خصخصة الكهرباء.

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