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العشرات من اهالي الكوت يتظاهرون للمطالبة بـ
2018/06/04 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادتظاهر العشرات من اهالي الكوت، الاثنين، للمطالبة بـ"طرد" شركة خصخصة الكهرباء.

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