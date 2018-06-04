بالفيديو.. شاب يحرق نفسه بالسوق

2018/06/04 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}أقدم شاب ثلاثيني على إحراق نفسه، بسبب اتهامه بالسرقة، مساء أمس الأحد، في سوق "مرجان"، بمدينة أغادير المغربية، وهو حالياً في حالة خطيرة.وقام الضحية بسرقة ثاقب كهربائي محاولًا إخراجه من السوق، لكن كاميرات المراقبة رصدته فقام حراس الأمن بتوقيفه وطالبوه بتعويض يساوي 10 أضعاف ثمن الآلة المسروقة.ووفقًا لوسائل إعلام محلية، اتصل المعني بالأمر بأحد أقاربه الذي حضر على الفور إلى السوق، ودفع 2000 درهم {200 دولار} المطلوبة، ثم غادر المتهم المكان.وعاد بعد نصف ساعة ومعه قنينة سائل حارق وولاعة، إذ أضرم النار في نفسه، بعدما أمطر حراس الأمن بوابل من الشتائم والتهديدات.ونقل الشاب بعد أن أحرق نفسه إلى مستشفى "الحسن الثاني" بمدينة أغادير، لكن آخر الأخبار تشير إلى إن حالته الصحية تدهورت، خصوصاً أن حروقه من الدرجة الثالثة، فتم نقله من جديد إلى مستشفى "ابن طفيل" بمدينة مراكش، حيث يوجد أطباء متخصصون في الحروق.انتهى

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