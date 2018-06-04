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القبض على
2018/06/04 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/..

تمكنت شرطة محافظة نينوى، الاثنين، من القاء القبض على عنصر من تنظيم "داعش" في الساحل الايسر لمدينة الموصل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى القت القبض على داعشي من اهالي قرية أسكي موصل والذي كان يجمع الأسلحة والفدية من منتسبي الأجهزة الأمنية خلال سيطرة عصابات داعش على المدينة".

وأضاف ان "الداعشي تم القبض عليه في منطقة حي الكرامة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

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