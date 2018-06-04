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إصابة خمسة مدنيين بإنفجار عبوة في ايسر الموصل
2018/06/04 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ نينوىافاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، الاثنين، بأن خمسة مدنيين اصيبوا بإنفجار عبوة محلية الصنع في الساحل الايسر من مدينة الموصل.يشار الى ان محافظة نينوى تتمتع باستقرار امني نسبي الا انها تشهد بين فترة واخرى خروقات امنية.

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