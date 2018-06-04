2018/06/04 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/ الغد برس:

دعا عدد من المراجع الدينية في النجف الاشرف، اليوم الاثنين، الحكومة بمتابعة جادة لمعالجة مشكلة الماء والكهرباء، مطالبين دول الجوار منها تركيا وايران بالتعاون الكامل من أجل متطلبات حسن الجوار والاخوة الإسلامية.

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

وذكر المراجع الثلاثة وهم الشيخ جواد الخالصي، والشيخ قاسم الطائي، والشيخ فاضل البديري في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "من حق الأمة على علمائها مراعاة مصالحها والعمل على علاج ما يطرأ من سلبيات في حياتها الاجتماعية، ولأجل ذلك تصدى مجموعة من مراجع الدين واستاذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف لأزمة المياه والكهرباء الخطيرة" ، داعين الحكومة العراقية الى "تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والدستورية في علاج هذه الأزمة الخطيرة ومراعاة مصالح الشعب العراقي كافة".

واضاف البيان "ان امتنا الإسلامية بشعوبها وأقطارها مطالبة بالعمل الجاد للحفاظ على مصالحها ومواجهة مخططات اعدائها، والمطلوب هو التعاون في كل المجالات للحفاظ على شؤون كل شرائح الأمة وفي كل الأمصار".

واوضح البيان "لذلك نحن أبناء الأمة في العراق نطالب الدول المجاورة، وبالأخص (تركيا وايران) بالتعاون الكامل من أجل ضمان العيش المشترك ومتطلبات حسن الجوار والأخوة الإسلامية مع العراق وشعبه في هذه الظروف القاسية التي يعيشها العراقيون خصوصاً في مناطق جنوب العراق، حيث بدأت كارثة الجفاف تهدد المواقع الطبيعية في الأهوار والمناطق المحيطة بها".

وطالب البيان الحكومة في بغداد "بمتابعة جادة، وخطوات عملية سليمة، لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة، إضافة إلى مشكلة الانقطاع المتواصل للمياه وللطاقة الكهربائية، (والتي ظلت متواصلة عند حاجة بعض الجهات خلال فترة الانتخابات)، فإن اغلبية الشعب لا تفـسر الحالة بغير العقاب الجماعي على الأغلبية التي قاطعت الجولة الأخيرة".

ولفت البيان إننا "على ثقة بأن أي إنسان كريم في العراق وفي دول الجوار لن يتردد في التعاون المثمر لإنهاء هذه الأزمة لتتحول المحنة إلى منحة، كما أراد الباري المنعم من إعطاء هذه النعم لعباده".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراجع دين يطالبون الحكومة بمتابعة جادة لمعالجة مشكلة الماء والكهرباء ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراجع دين يطالبون الحكومة بمتابعة جادة لمعالجة مشكلة الماء والكهرباء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).