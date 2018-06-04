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النزاهة النيابية: التصويت على تعديل قانون الانتخابات سيلزم المفوضية بالفرز اليدوي
2018/06/04 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كشف المتحدث باسم لجنة النزاهة عادل نوري ان التصويت على تعديل قانون الانتخابات سيلزم المفوضية بالعد والفرز اليدوي بشكل كامل.

وقال نوري في تصريح له خلال برنامج ساعة مكاشفة الذي يعرض على شاشة الاتجاه ان القانون يضمن محاسبة الفاسدين ممن تلاعبوا بنتائج الانتخابات.

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