العبادي يستقبل السفير الفرنسي ويبحث العلاقات بين باريس وبغداد

2018/06/04 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعم العراق في عملية الإعمار والبناء

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