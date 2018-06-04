الشباب والرياضة تحدد موعد بطولة الاندية للالعاب الفردية

2018/06/04 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:حددت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثين، الـ18 من تموز للعام الحالي موعداً لاقامة بطولة اندية العراق للالعاب الفردية.وقال عبطان في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "بطولة اندية العراق للالعاب الفردية ستكون حراكا رياضيا متميزا ذات مواصفات دولية الهدف منها دعم تلك الالعاب بمختلف انواعها"، مبينا ان "الوزارة ستوفر كل الامور اللوجستية لانجاح تلك البطولة".

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واضاف ان "البطولة ستقام في الثامن عشر من تموز ولمدة ثلاثة ايام"، موضحا ان "الالعاب التي ستشارك في البطولة هي المصارعة والعاب القوى وساحة وميدان والجودو والتايكواندو".واشار الى ان "اقامة هذه البطولة يدل على اهتمام الوزارة المستمر بدعم الالعاب الفردية".

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