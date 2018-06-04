فيديو: ريكارد أخبر لابورتا بأن برشلونة ليس كبيراً

2018/06/04 | 22:10

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هاي كورة – كشف النجم البرتغالي ديكو لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق الحديث الساخن الذي دار بين الهولندي فرانك ريكارد مدرب النادي الكتالوني السابق ورئيسه خوان لا بورتا عام 2003.

وخلال مقابلة معه على شبكة Espn كشف ديكو كواليس الحديث الساخن الذي دار بين الثنائي حيث أكد بأن ريكارد قد أخبر لابورتا بأن برشلونة ليس نادي كبيراً.

وأثار حديث ريكارد استغراب لابورتا الذي قال كيف! برشلونة ليس فريقاً كبيراً؟ فرد عليه ريكارد وقال لا الأندية الكبيرة هي ميلان وريال مدريد وليفربول وأن هذه الأندية تمتلك 5 بطولات أوروبية بينما برشلونة يمتلك واحدة فقط.

واتفق ديكو مع رأي ريكارد وقال نعم هذا صحيحاً.

كما أكد ديكو بأن فوز برشلونة ببطولتي الدوري والكأس الأن أصبح شيئاً عادياً بينما كان في الماضي أمراً لا يصدق.

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