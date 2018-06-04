بعد إعلان القائمة.. مستبعدوا الفراعنة يغادرون معسكر المونديال

2018/06/04 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيّر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، الستة لاعبين المستبعدين من قائمة الفراعنة النهائية، بين الاستمرار في معسكر حتى العودة للقاهرة أو مغادرته.

واستبعد كوبر من قائمة الفراعنة 6 لاعبين وهم "أحمد حسن كوكا، محمد عواد، عمرو طارق، كريم حافظ، محمود عبد العزيز، أحمد جمعة".

وأجمع جميع اللاعبين المستبعدين على مغادرة معسكر الفراعنة، حيث غادر محمد عواد اليوم، ويغادر الخمسة الآخرون صباغ غدٍ الثلاثاء.



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وأعلن كوبر عن قائمة الفراعنة النهائية المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا، والتي تضم 23 لاعبًا.



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ويستعد الفراعنة لمواجهة بلجيكا وديًا مساء الأربعاء المقبل، في آخر التجارب قبل المشاركة في المونديال الذي سينطلق في 14 يونيو الجاري وينتهي في 15 يوليو المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات روسيا وأوروجواي والسعودية.





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