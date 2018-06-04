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#صالح حمّاية - رمضان أو شهر السجن الإسلامي.
2018/06/04 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #صالح_حمّاية المسلمة و سجن رمضان .من عادة منتقدي إساءات الإسلام للمرأة ، أن يكون حديثهم على انها عورة ، و انها مثل الحمار و الكلب والغائط ، وأنها ناقصة عقل ودين إلخ من الامور المعروفة ، و لكن برأي هناك جانب من اهانة الاسلام للمراة لا يتطرق لها هؤلاء ، رغم اهميتها ، وهو حال المراة المسلمة في رمضان ، فواقع الحال أنه المسلمة وكأنه حكم عليها بسجن مع الأعمال الشاقة طوال الشهر رذيل، و لنرى يوميات المراة المسلم......

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