صالح حمّاية - رمضان أو شهر السجن الإسلامي.

2018/06/04 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صالح_حمّاية المسلمة و سجن رمضان .من عادة منتقدي إساءات الإسلام للمرأة ، أن يكون حديثهم على انها عورة ، و انها مثل الحمار و الكلب والغائط ، وأنها ناقصة عقل ودين إلخ من الامور المعروفة ، و لكن برأي هناك جانب من اهانة الاسلام للمراة لا يتطرق لها هؤلاء ، رغم اهميتها ، وهو حال المراة المسلمة في رمضان ، فواقع الحال أنه المسلمة وكأنه حكم عليها بسجن مع الأعمال الشاقة طوال الشهر رذيل، و لنرى يوميات المراة المسلم......

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