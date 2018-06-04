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اعتراف من فيسبوك بفضيحة جديدة عن المستخدمين
2018/06/04 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وازدادت الحادثة سوءا بعد الكشف عن أن فيسبوك قامت بتسليم هذه المعلومات دون إذن مسبق من أصحابها، وأن عدة صفقات ما تزال قائمة.وكشف تحقيق نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) كيف تقيم فيسبوك (شراكات لتبادل البيانات) مع مجموعة من صانعي الأجهزة الإلكترونية ، واعترفت الشركة بأن هذه الشراكات تتضمن آبل وسامسونغ وأمازون وبلاك بيري ومايكروسوفت ، والعديد من الشركات الأخرى، بموجب اتفاقيات بدأت منذ عقد، وما تزال قائمة حتى اليوم رغم أن الشركة قلصت بعضها، في شهر أبريل الماضي .انتهى ع.خ

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