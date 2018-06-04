2018/06/04 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الرشيد يعلن عن بدأ توزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

04/06/2018 22:03:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / م .ك

أعلن مصرف الرشيد، الاثنين، البدء بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر حزيران2018.

وذكر بيان لمكتب المصرف تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مصرف الرشيد بدأ بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين للشهر الحالي عبر فروع المصرف ومنافذ الدفع الالكتروني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / الرشيد يعلن عن بدأ توزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الإعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / الرشيد يعلن عن بدأ توزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الإعلام العراقي).