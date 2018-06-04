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واع / الرشيد يعلن عن بدأ توزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران
2018/06/04 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / الرشيد يعلن عن بدأ توزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

04/06/2018 22:03:00 PM | عدد القراءات : 1

 واع / بغداد / م .ك

أعلن مصرف الرشيد، الاثنين، البدء بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر حزيران2018.

وذكر بيان لمكتب المصرف تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مصرف الرشيد بدأ بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين للشهر الحالي عبر فروع المصرف ومنافذ الدفع الالكتروني".

 

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