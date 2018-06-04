تدمير عدد من الاليات والمتفجرات التابعة لداعش في صلاح الدين

2018/06/04 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:اعلن مركز الاعلام الامني، اليوم الاثنين، تدمير عدد من الاليات والمواد المتفجرة التابعة لدى داعش في محافظة صلاح الدين.وذكر المتحدث باسم المركز العميد يحي رسول في بيان تلقت "الغد برس"، ان "خلال عملية نوعية وباسناد طيران الجيش، تمكنت قوة من امن الحشد الشعبي في محور محافظة صلاح الدين، تدمير شفل مدرع وصهريج عدد 2 محملين بالوقود يراد تهريبهما في منطقة حقول علاس شرقي المحافظة".

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واضاف ان "تم تدمير ايضا عدد من العبوات الناسفة ومضافتين اضافة الى عدد من المواد اللوجستية وطرق التهريب".يذكر ان مركز الاعلام الامني يعلن، بشكل يومي، العثور على مضافات وانفاق لداعش، اضافة الى مقتل العشرات من الارهابيين في مناطق متفرقة من عموم البلاد.

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