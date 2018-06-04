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الحشد الشعبي يحبط بعملية نوعية محاولة
2018/06/04 | 22:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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نفذ الحشد الشعبي، الاثنين، عملية أمنية لتفتيش شرق حقول علاس النفطية بمحافظة صلاح الدين.

وقال مركز الاعلام الأمني في بيان تلقى موقع "الحشد الشعبي"، نسخة منه انه "خلال عملية نوعية شرعت قوة خاصة من أمن الحشد الشعبي في (محور صلاح الدين ) بتفتيش منطقة شرق حقول علاس وبإسناد من طيران الجيش"، مبينا ان "القوات تمكنت من تدمير شفل مدرع  لداعش وصهريجين محملين بالوقود ومهيئين للتهريب".

واضاف، ان "العملية أسفرت كذاك عن تفجير عدد من العبوات الناسفة ومضافتين ومواد لوجستية كانت بداخل الصهريجين،  فضلا عن تدمير الطرق الخاصة بالتهريب".

2018-06-04

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يحبط بعملية نوعية محاولة "داعشية" لتهريب النفط من حقول علاس) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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