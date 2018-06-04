الحشد الشعبي يحبط بعملية نوعية محاولة

2018/06/04 | 22:30

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نفذ الحشد الشعبي، الاثنين، عملية أمنية لتفتيش شرق حقول علاس النفطية بمحافظة صلاح الدين.

وقال مركز الاعلام الأمني في بيان تلقى موقع "الحشد الشعبي"، نسخة منه انه "خلال عملية نوعية شرعت قوة خاصة من أمن الحشد الشعبي في (محور صلاح الدين ) بتفتيش منطقة شرق حقول علاس وبإسناد من طيران الجيش"، مبينا ان "القوات تمكنت من تدمير شفل مدرع لداعش وصهريجين محملين بالوقود ومهيئين للتهريب".

واضاف، ان "العملية أسفرت كذاك عن تفجير عدد من العبوات الناسفة ومضافتين ومواد لوجستية كانت بداخل الصهريجين، فضلا عن تدمير الطرق الخاصة بالتهريب".

2018-06-04

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