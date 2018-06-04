2018/06/04 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي اليوم الاثنين 4 يونيو/حزيران ، إنه لابد من البحث عن سبل لتفكيك المشكلة القائمة بين العراق وتركيا بشأن مشكلة المياه ، مشدداً خلال لقائه السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز على أن حق الحصول على المياه حق طبيعي .بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنجيفي قال إنه تم في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجيفي يرى ضرورة الانتقال الى الفضاء الوطني ويرفض تجمع السنة في كتلة واحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن للأنباء) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجيفي يرى ضرورة الانتقال الى الفضاء الوطني ويرفض تجمع السنة في كتلة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن للأنباء).