القبض على 3 متهمين بتنفيذ 12 عملية سرقة بذي قار

2018/06/04 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بان الاجهزة الامنية تمكنت من اعتقال 3 متهمين بتنفيذ عمليات سرقة وسط المحافظة.وأخبر المصدر "الغد برس"، أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال 3 متهمين بتنفيذ 12 سرقة دراجة نارية مختلفة النوع بصوب الجزيرة وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار"، مبينا أن "المتهمين تم اعتقالهم بعملية نوعية".

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واوضح أن "المتهمين تمت احالتهم الى الجهات المختصة لاكمال اجراءات التحقيق معهم، لينالوا جزائهم العادل".

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