2018/06/04 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع عدد ضحايا بركان غواتيمالا إلى 62 شخصا

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