رافائيل ماركيز - من استدعاء بالخطأ إلى القائد الأعظم في كأس العالم

2018/06/04 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أعلن المدير الفني، كارلوس أوسوريو عن قائمة منتخب المكسيك الذي يشارك في كأس العالم، والأعين مصوبة على لاعب واحد فقط وهو القائد رافائيل ماركيز، الذي تمنى أن تكون كأس العالم هي مشاركته الأخيرة قبل الاعتزال.

"رافا" يعد واحدًا من أفضل بل أعظم اللاعبين على الأطلاق في المكسيك، وهو بعمر الـ39 عاماً، أعبن عن اعتزاله منذ أقل من شهر اللعب في انتظار الاستدعاء الدولي لتكون خير ختام.

لاعب موناكو الفرنسي، برشلونة الإسباني ونيويورك ريد بول الأمريكي، وهيلاس فيرونا الإيطالي، سنستعرض مسيرته الدولية، قبل 3 مباريات على الأقل قد تكون الأخيرة في تاريخه الكروي، كما سيصبح أول لاعب يرتدي شارة قيادة منتخب بلاده في 5 نسخ مختلفة بتاريخ كأس العالم معززا الرقم القياسي.



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بداية دولية عن طريق الصدفة

أصبح رافا لاعبًا دوليًا لأول مرة عام 1997، وبالتحديد في لقاء الأكوادور الودي في الخامس من فبراير لنفس العام، حيث تم استدعائه من قبل المدير الفني الصربيبلورا ميلتانوفيتش، بالخطأ بدلاً من استدعاء لاعب أطلس المكسيكي، وزميل رافا، سيزار ماركيز، ليرفض المدرب وقتها استبعاده وليتواجد من حينها ابن الـ18 عاما

وأصبح ماركيز لاعباً في قائمة منتخب "التريكولور" على الرغم من عدم استدعائه للعب في بطولة كأس العالم فرنسا 1998، ومشاركاً لأول مرة بقميص منتخب بلاده أمام مصر وديا والتي سجل بها هدفه الدولي الأول، وحصل على لقب بطولة كأس العالم للقارات عام 1999 مع منتخب بلاده في البطولة التي أقيمت على أرضهم، حيث لم يغيب لدقيقة واحدة في البطولة، وليصبح أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب.

كأس العالم الأولالمشاركة الأولي لرافا في كأس العالم كوريا واليابان 2002، بعد أن غاب عن بطولة كأس العالم للقارات 2001، ليقود منتخب بلاده للوصول للدور الـ16 رفقة المنتخب الإيطالي بدور المجموعات، وأصبح قائد لأول مرة للمنتخب المكسيكي أمام الأكوادور والتي انتهت بفوز التريكولور بهدفين مقابل هدف، حيث أعطاه المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري شارة القيادة على الرغم من صغر سنه فكان يبلغ 23 عاماً، ووسط كوكبة من نجوم المنتخب، وودع بالخسارة أمام المنتخب الأمريكي في ثمن النهائي، وحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

لقب دولي جديدشارك رافا في بطولة الكأس الذهبية عام 2003، وقام برفع اللقب، بعد أن تفوق في المباراة النهائية على البرازيل بهدف نظيف بعد التمديد لأشواط إضافية، كما ساهم رافا في صعود المكسيك للمرة الأولي لنهائي كوبا أمريكا 2004، ليرد المنتخب البرازيلي الهزيمة التي حدثت قبلها بعام، ويفوز برباعية نظيفة في النهائي.

قائد التريكولورأصبح ماركيز قائداً للمنتخب منذ كأس العالم بشكل شبه دائم، حيث شارك مع منتخب بلاده في التوديع للمرة الثانية من دور الستة عشر من كأس العالم ألمانيا 2006، بعد الخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني في الوقت الإضافي، حيث سجل هدف التقدم للمكسيك، إلا أن هدفي هيرنان كريسبو وصاروخ ماكسي رودريجيز قلبا النتيجة للتانجو لخطف بطاقة العبور.

حصل ماركيز مع منتخب بلاده في صيف عام 2007، على فضية الكأس الذهبية بالخسارة أمام الولايات المتحدة الأمريكية في النهائي، والمركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا بالفوز على الأوروجواي في مباراة تحديد المركز الثالث، وغاب عن بطولة الكأس الذهبية عام 2009، والتي حمل لقبها منتخب بلاده بعد أن سحق الولايات المتحدة الأمريكية بخماسية تاريخية، في المباراة النهائية، بسبب الإصابة.

شارك قائدًا للمكسيك في بطولة كأس العالم جنوب أفريقيا 2010، مسجلاً هدف التعادل أمام جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية، وصنع هدف الفوز الثاني أمام فرنسا في دور المجموعات، للتوقف رحلته في كأس العالم من الدور ثمن النهائي، بالخسارة أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

نجح رافا بالتتويج بلقب الكأس الذهبية للمرة الثانية في تاريخه مع منتخب بلاده، بالفوز بلقب عام 2011، بالفوز على الولايات المتحدة الأمريكية في النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

غياب وعودة جديدة

غاب رافائيل عن المشاركات الدولية، لمدة تقترب من العامين، ليعود في تصفيات كأس العالم البرازيل 2014، ليقود منتخب بلاده من الصعود بعد أن تخطي نيوزلاندا في الملحق، ومشاركاً في كأس العالم بالبرازيل كقائد للبطولة الرابعة على التوالي، ونجح في تسجيل هدف للبطولة الثالثة على التوالي، أمام كرواتيا كما صنع هدفاً أخراً ليساعد منتخب بلاده للصعود للدور ثمن النهائي للمرة الرابعة على التوالي.

شارك رافا في بطولتي كأس كوبا أمريكا عامي 2015 و2016، كقائد للتريكولور، ومسجلاً هدفاً في بطولة 2016، أمام الأوروجواي.

كما افتتح مسيرة المكسيك في تصفيات كأس العالم روسيا 2018، بهدف في مرمي الولايات المتحدة الأمريكية، هو هدفه الدولي رقم 18، ليساهم في تصدر بلاده للتصفيات، وحبمه بالمشاركة في البطولة العالمية للمرة الخامسة له.

20 عاماً من خدمة المكسيك

ماركيز، بعد أن خاض مباراة كوستاريكا، في تصفيات كأس العالم بلقاءه الدولي الـ138، بمرور 20 عاماً من المشاركة الدولية، حيث أصبح الفارق بين أول وأخر مباراة دولية خاضها 20 عاماً و9 أيام، ليصبح اللاعب الحادي عشر، الذي يخوض لقاءات دولية الفارق بينها 20عاماً، وليصبح بالمركز الرابع كأكثر لاعب مشاركة دولية، حيث يقترب من المركز الثاني بفارق 3 لقاءات والذي يحتله كلاً من بافيل باردو، وجيراردو تواردو واللذان خاضا 146 لقاء دولي.

ماركيز أصبح القائد الأكثر مشاركة في كأس العالم وسيعزز رقمه بالمشاركة في المونديال، فهل يسجل في النسخة الرابعة على التوالي، بعد 2006، 2010 و2014.





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