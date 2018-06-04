بعد قطعها الماء.. تركيا تخطط لإجتياح عسكري لشمال العراق

2018/06/04 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تخطط تركيا، الى اجتياح عسكري، لشمال العراق بحجة ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني.وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو "سنحول جبل قنديل بشمال العراق إلى مكان آمنٍ بالنسبة لتركيا".ما يشير الى احتمال إنشاء قاعدة عسكرية او زيادة قواتها في شمال العراق المتواجدة اصلاً في معسكر بعشيقة شمال الموصل رغم رفض بغداد لتواجدها.وأضاف صويلو "جبل قنديل - معقل حزب العمال في شمالي العراق- لم يعد هدفا بعيد المنال بالنسبة إلينا، وقواتنا أحرزت تقدما كبيرا في منطقة هاكورك".يذكر ان منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل في شمال العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، كما تحتل 515 من القرى الكردية في شمال البلاد بحسب ما أورده الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني.ويأتي الاعلان التركي بعد يومين من أزمة مياه يشهدها العراق بعد بدء تركيا بملء سد إليسو الواقع على نهر دجلة وتسبب بجفاف حاد فيه.ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما والتي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج.وفي نبرة فيها تحدي قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن قرار ملء السد "لا رجعة فيه أبداً وعلى العراق أن يحترم رأينا ومصلحة شعبنا" مبينا، إنه ولحين امتلاء بحيرة السد سوف يعود بعدها كل شيء الى طبيعته" مؤكدا "نحن ننتظر هذا اليوم منذ 5 سنوات".وكشف أردوغان "أبلغنا العراق قبل 10 سنوات، وقلنا لهم خزّنوا المياه أنشؤوا السدود لبلدكم ولشعبكم، لماذا المياه تهدر في الخليج بدون فائدة؟ ولكن حكام العراق لم يفعلوا شيئاً وليس لهم إذن صاغية".واعتبر أن "سد إليسو سوف يجعل مناطق جنوب شرق تركيا أكبر المناطق الزراعية والسياحية ولتوليد الكهرباء في أوربا، وسوف يجلب لنا المستثمرين".ويعاني العراق منذ سنوات من انخفاض متواصل في الايرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار الهاطلة في البلاد على مدى السنوات الماضية، وبدء تركيا ملء سد أليسو العملاق الواقع على نهر دجلة.انتهى

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