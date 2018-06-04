2018/06/04 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



احبطت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، هجوما لتنظيم "داعش" جنوبي مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته "عين العراق نيوز"، إن "قوة من الواء 313 احبطت، مساء اليوم، هجوما لتنظيم داعش الإرهابي على منطقة الفرحاتية جنوب مدينة سامراء المقدسة، ما اسفر عن تكبيد التنظيم الإرهابي خسائر بشرية ومادية".

وأضاف البيان أن "الهجوم ادى الى استشهاد مقاتلين اثنين من ابطال اللواء 313 وإصابة اربعة آخرين بجروح متفاوتة".



انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يحبط هجوما لـ "داعش" جنوبي سامراء) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يحبط هجوما لـ "داعش" جنوبي سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).